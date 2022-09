Dorinel Munteanu, înainte de România - Bosnia: „Edi Iordănescu prea filosofează! Să rămână, dar cu o condiție”

13:40

Cam pe la aceeași oră cu suferința noastră de la Helsinki (bine măcar că am păstrat la zero statistica eșecurilor contra Finlandei), o altfel de suferință se producea la Londra. Un alt fel de suferință, mai bine zis. Cea a lui Roger Federer.Mărturisesc că de fiecare dată când văd cum un sportiv își termină cariera mă încearcă emoțiile. Mai ales atunci când e vorba de nume mari, cu care am fost într-un fel contemporan. ...