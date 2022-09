Curs valutar 26 septembrie 2022. Dolarul a ajuns la un maxim istoric! Cât valorează euro, lira sterlină și indicele ROBOR

18:20

Mihaela Buzărnescu și Marco Dulca au pus punct legăturii amoroase în primăvara anului 2022 cu scandal, sportiva acuzându-l pe fotbalistul FCSB-ului că ar fi supus-o, de-a lungul relației, la “insulte și umilințe”. Totuși, în ultimele […] The post Nu mai există cale de împăcare! Mihaela Buzărnescu îi închide ușa în nas fotbalistului de la FCSB. „Mă bucur că am scăpat! Pur și simplu nu mai există” | GALERIE FOTO appeared first on Cancan.