Amalia Ursu și Vasilică Ceterașu, în culmea fericirii. Cei doi artiști sunt pe cale să devină părinți de gemeni

08:10

Începe-ți săptămâna cu zâmbetul pe buze, citind ultimul banc pus la dispoziție de CANCAN.RO. Iată cum a decurs o întâlnire dintre ginere și soacra sa. Neînțelegerile dintre ginere și soacră au devenit foarte virale în […] The post Bancul de luni. „Dragule, i-ai dat mamei pensia?” appeared first on Cancan.