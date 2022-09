Rivala Simonei Halep își anunță întoarcerea în tenis: „Acolo vreau să joc”

13:10

Real Madrid are pregătit un buget de transferuri astronomic pentru următorul sezon din La Liga. În ultima fereastră de mercato, galacticii au cheltuit „doar” 80 de milioane de euro pentru transferul mijlocașului Aurelien Tchouameni (22 de ani).Florentino Perez are un plan important pentru refacerea lotului madrilenilor, astfel a alocat 425 de milioane de euro pentru transferurile din sezonul 2023 - 2024, potrivit AS. ...