Alertă în Dolj! Două surori de 11 și 13 ani au fost date dispărute

12:50

O nouă avertizare din partea ANM! Mai multe județe din România vor fi acoperite de un cod galben de vremea rea. Până mâine dimineață, zonele indicate de meteorologi se vor confrunta cu ploi torențiale, descărcări […] The post ANM avertizează! Este cod galben în România. Care sunt zonele vizate appeared first on Cancan.