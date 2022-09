Nu se așteptau la asta! Pasagerii unui avion au auzit gemete și țipete ciudate, în timpul zborului. Ce s-a întâmplat la scurt timp

19:10

Astăzi, 27 septembrie 2022, a avut loc botezul micuțului Iair. Vlăduța Lupău a ținut ca evenimentul să rămână în memoria apropiaților, iar pentru asta a fost nevoie de implicarea ei 100%. Vlăduța Lupău și Adi […] The post Vlăduța Lupău, ţinută spectaculoasă la botezul fiului. Ce meniu are la mega petrecerea micuțului Iair appeared first on Cancan.