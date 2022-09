YouTuberul Exploit și cântărețul What’s Up, bătaie în cușcă în cadrul galei RFX. Care dintre cei doi a ieșit învingător

19:40

Armin Nicoară și Claudia Puican s-au căsătorit astăzi, 27 septembrie 2022, și i-au uimit pe toți în momentul în care au anunțat câte perechi de nași au ales pentru acest eveniment important din viața lor. […] The post Nuntă ca-n povești pentru Armin Nicoară și Claudian Puican. Câte perechi de nași au tinerii însurăței appeared first on Cancan.