Tragedie fără margini în Dâmbovița. Un minor și-a găsit sfârșitul într-o piscină

13:40

Curs valutar 28 septembrie 2022. În jurul prânzului, BNR a emis noile valori ale zilei. Dolarul se află, în continuare, în creștere, înregistrând un nou maxim istoric. Iată ce alte valori au fost emise de […] The post Curs valutar 28 septembrie 2022. Dolarul se află într-o continuă creștere! Ce valori au fost emise de BNR appeared first on Cancan.