Un talent promovat de Hagi, remarcat de The Guardian și comparat cu Chivu, la doar 16 ani: „Are toate calitățile”

21:30

Dinamo, campioana României la handbal masculin, a fost învinsă pe terenul puternicei Telekom Veszprem, una dintre favoritele acestei grupe de Liga Campionilor, scor 30-33. „Dulăii” au condus la pauză după 30 de minnute magice, dar maghiarii au „răsturnat” tabela în repriza secundă. Articol în curs de actualizare...FINAL » Telekom Veszprem - Dinamo 33-30 A minute of silence in memory of Marian Cozma: never forgotten@telekomveszprem vs @CSDinamo #ehfcl pic.twitter. ...