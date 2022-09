BANC | Bulă făcea dragoste în apartamentul celui mai bun prieten, cu nevasta lui

15:10

În luna mai, Bogdan de la Ploiești și-a achiziționat un Ferrari Roma, an fabricație 2022, care valorează 300.000 de euro. La doar 4 luni distanță, manelistul își dorește să facă o nouă aroganță și să […] The post Bogdan de la Ploiești și-a luat G Class? Mașina valorează peste 200.000 de euro și are aproape 600 de cai putere appeared first on Cancan.