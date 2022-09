A regretat amarnic! Ce a pățit o tânără, după ce și-a comandat un meniu de la McDonald’s

18:10

Sorin Constantinescu, „șeful cazinourilor’’, revine la ”TACLALE” alături de Ion Pârnică, zis Oneață, „Regele Barbutului’”! Podcastul a fost difuzat marți, 27 septembrie, de la ora 20.00 pe CANCAN.RO și pe pagina de Youtube CANCAN. În cadrul interviului, […] The post Oneață, „Regele Barbutului”, dezvăluie cum a făcut zeci de mii de mărci în Germania: “Ăștia se rugau să cadă avionul cu mine ca să le rămână banii“ appeared first on Cancan.