10 diferențe de calitate ale parchetului stratificat

Luni, 3 octombrie 2022 are loc deschiderea noului an academic 2022-2023 al Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”. Opera Națională Română din București va găzdui ceremonia de deschidere a noului an academic, iar actorul Cosmin Nedelcu, alias Micutzu, va prezenta evenimentul.