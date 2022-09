Cum sună celebra melodie „Bella Ciao” cântată în tranșee, de femeile soldat din armata ucraineană

O înregistrare video în care două femei din armata ucraineană cântă, într-un tranşeu, imnul italian antifascisc “Bella Ciao” împotriva invaziei ruse s-a viralizat rapid pe rețelele de socializare, scrie news.ro. În imagini se vede cum una dintre ucrainence profită de aceast respiro muzical şi îşi reîncarcă mitraliera. Ukrainian soldiers in the trenches singing the Ukrainian […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea