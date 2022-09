Simona Halep, anunțul momentului! Unde va fi prezentă în decembrie „Problemele violenței…” | GALERIE FOTO

15:20

Helmuth Duckadam, fostul președinte de imagine al FCSB-ului, consideră că echipa lui Nicolae Dică este obligată să câștige următoarele trei partide, în caz contrar putând rata play-off-ul. În SuperLiga, FCSB are un sezon slab, elevii […]