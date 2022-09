Maia Morgenstern, luată la roast de Emilia Popescu şi Marius Bodochi, duminică, de la 20:00, la iUmor

13:20

Nicolai Tand are o familie frumoasă cu care se mândrește ori de câte ori are ocazia. Chef-ul este căsătorit cu Monica Tand, cu care are o relație de 12 ani, iar cei doi soți au împreună doi copii. Iată cum a început povestea de iubire dintre parteneri, dar și cu ce se ocupă soția lui Tand!