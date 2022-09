Călin Geambașu, mesaj acid după moartea lui Alexandru Arșinel: ”Păcat! S-a legat cu lanțuri de scaun și poziții”

19:30

Moartea doctorului Radu Mirică (34 de ani) a șocat o lume întreagă. Era unul dintre cei mai apreciați chirurgi din București și părea să fie un bărbat împlinit din toate punctele de vedere. S-a aflat […] The post S-a aflat motivul pentru care Radu Mirică, chirurgul din București, s-a aruncat în gol de la etajul 12. Nimeni nu bănuia cu ce se confruntă acasă appeared first on Cancan.