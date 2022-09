Pro TV a făcut anunțul! S-au început înscrierile pentru nou sezon Survivor România

10:40

Veste bună pentru aceste persoane! Românii care au pensii sub 1.500 de lei, dar și cei cu o situație materială proastă, vor prim bani de la stat în două tranșe, până la finalul anului 2022. […] The post Acești români mai au de primit bani de la stat până la sfârșitul anului! Despre cine este vorba appeared first on Cancan.