Eugen Cristea îl plânge pe Alexandru Arșinel: „Mi-a fost ca un fel de frate, tată și de ce nu un adevărat mentor”

11:00

Nu cred că există persoană care să nu fi avut celebrul telefon cu clapetă. La vremea respectivă, era considerat o fiță și un telefon cu care te „validezi” în rândul colegilor sau prietenilor tăi. Astăzi, […] The post Mulți am avut Motorola StarTac, primul telefon cu clapetă apărut în România. Cu ce sumă uriașă se vinde acum, în septembrie 202 appeared first on Cancan.