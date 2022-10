Alexandru Arşinel şi-a prevestit moartea? Declaraţii înfiorătoare: “Îmi aştept rândul”

14:40

Emilia Șercan a făcut câteva mențiuni pe marginea demisiei lui Sorin Cîmpeanu din funcția de ministru al Educației. Jurnalista de investigație susține că fostul ministru a avut presiuni de la Palatul Cotroceni să-și dea demisia. […] The post Emilia Șercan, prima reacție după demisia lui Sorin Cîmpeanu: „I-a fost cerută de la Cotroceni” appeared first on Cancan.