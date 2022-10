Indicatorul auto care induce o mulţime de şoferi în eroare. Ce reprezintă, de fapt, acest semn

17:50

Alexandru Arșinel a murit pe 29 septembrie, după ce a pierdut lupta cu o boală chinuitoare. Pierderea sa a lăsat un gol imens în sufletele celor care l-au iubit și apreciat, dar mai ales în […] The post Marius Țeicu, profund afectat de moartea lui Alexandru Arșinel: „De când am auzit n-am mai avut stare și am tot sunat…” appeared first on Cancan.