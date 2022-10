Trupele ucrainene au intrat în orașul Lîman. Kievul anunță că forțele ruse de aici sunt înconjurate, Moscova susține că le-a retras

12:00

În lumea artei contemporane au fost mereu tinere talente care au impresionant, dar rareori un artist a generat la fel de multă recunoaștere la începutul carierei precum Andres Valencia, reletează The New York Times și curatorii galeriei Chase Contemporary din New York. În ultimul an, puștiul de 11 ani din San Diego, statul american California, […]