Filme în avanpremieră națională la ediția a X-a Dracula Film Festival

La cea de-a X-a ediție a Dracula Film Festival, care se va desfășura anul acesta între 12 – 16 octombrie, în afara competiției de lungmetraj, vor fi proiectate mai multe filme în avanpremieră națională, dar și în premieră la Brașov. Printre acestea se numără Halloween Ends, Everything Everywhere All at Once, Watcher, Coupez! și filmele românești Katharina și Capra cu Trei Iezi. Proiecțiile vor avea loc la Cinema Astra din Brașov.

