Bancul sfârșitului de săptămână | „Nu m-am abținut și m-am culcat cu soțul Mariei”

21:00

Data de 29 septembrie pare una neagră în calendar. Moartea lui Alexandru Arșinel a scos la lumină aspecte mai puțin știute din lumea showbizului și nu numai. Ce alte celebrități au murit în aceeași zi […] The post “Blestemul” zilei de 29 septembrie. Ce alte celebrități au murit în aceeași zi cu Alexandru Arșinel appeared first on Cancan.