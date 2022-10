Implicat într-un monstruos caz sexual! E bomba anului în politică, PSD se cutremură! Un cunoscut deputat, exclus din partid. Foto în premieră națională

21:40

Simona Radiș și Ancuța Bodnar au fost în 2021 medaliate cu aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Cele două sportive, vicecampioane mondiale în 2019 la Linz, au condus cursa de la un capăt la […] The post PROSPORT 25 – 2021. Simona Radiș și Ancuța Bodnar, barca supersonică a României: „Ne-am îndeplinit visul!” appeared first on Cancan.