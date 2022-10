10 locuri de tortură, într-un singur oraș. The Associated Press a documentat modul în care rușii au semănat durere și frică în Izium

Prestigioasa agenție americană de presă The Associated Press (AP) a găsit dovezi ale existenței a zece locuri de tortură în orașul Izium din regiunea Harkov, în urma retragerii trupelor ruse, scrie The Guardian. O groapă adâncă, fără soare, cu cifre sculptate în peretele de cărămidă. O închisoare subterană umedă care duhnea a urină și a […]

