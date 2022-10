Populația globului va ajunge la 8 miliarde de oameni, în noiembrie. În 2023, India va depăși China

20:10

Prestigioasa agenție americană de presă The Associated Press (AP) a găsit dovezi ale existenței a zece locuri de tortură în orașul Izium din regiunea Harkov, în urma retragerii trupelor ruse, scrie The Guardian. O groapă adâncă, fără soare, cu cifre sculptate în peretele de cărămidă. O închisoare subterană umedă care duhnea a urină și a […]