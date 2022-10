Greșeala care te poate lăsa fără talonul auto! La ce trebuie să fie atenți toți șoferii

19:00

Andreea Marin a vorbit sincer despre relația pe care o are în prezent cu partenerul său de viață, Adrian Brîncoveanu. Zâna i-a uimit pe toți în momentul în care a mărturisit cum a ajuns să […] The post Andreea Marin a făcut anunțul după 5 ani de relație cu Adrian Brîncoveanu: „Nu am regrete” appeared first on Cancan.