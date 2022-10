Motivul pentru care Florin Zalomir și-a pus capăt zilelor: ”Am auzit că a mai avut nişte certuri cu…”

10:00

Un electrocasnic pe care fiecare îl are în gospodărie mărește factura de energie electrică în fiecare lună. Cei care vor să economisească bani trebuie să îl utilizeze cât mai puțin cu putință, din moment ce […] The post Aparatul electrocasnic care consumă cât 3000 de becuri economice. Consumă într-un minut cât alte electrocasnice în 6 ore appeared first on Cancan.