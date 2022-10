Afacerea cu care un român s-a îmbogățit. Care este secretul său

13:20

Numărul de infracțiuni a crescut îngrijorător în ultimul an! Dacă în 2021, potrivit datelor transmise de Poliția Capitalei au fost înregistrate 11957 infracțiuni de furt în primele 8 luni ale anului, în 2022, în aceiași […] The post Numărul de infracțiuni a crescut îngrijorător în ultimul an! 53 de furturi și cel puțin o tâlhărie pe zi în Capitală appeared first on Cancan.