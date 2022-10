A murit o legendă a muzicii country

12:40

​​​​​​​Confederația Generală a Muncii – UGSR, (CGM-UGSR) se luptă de ani de zile în justiție pentru înregistrarea in Registrul de Mentiuni Speciale al Tribunalului Bucuresti a modificărilor aduse organizatiei in urma Congresului din 2016, (structura, statut, denumire, sediu etc).