Sinteza zilei

„Numele meu musulman este Said - numele adevărat, care mi-a fost dat la naștere - și înseamnă „fericit” în limba arabă. Cred că sunt într-adevăr fericit: în mașina noastră nu a murit niciun rănit”, spune Said Ismaghilov, muftiu în cadrul Administrației religioase a musulmanilor din Ucraina DUMU „UMMA”.Said Ismaghilov a fost imam timp de 13 ani. Acum, este șofer și pușcaș în echipa de paramedici militari a organizației de voluntari ASAP Hottabici, a spus el într-un interviu pentru serviciul ucrainean al Europei Libere.„Din ianuarie, am început antrenamentele în batalionul de apărare teritorială. Era batalionul pentru Bucea și Irpen [de lângă Kiev]. Ne-am adunat în locul indicat, dar nu am mai plecat nicăieri, nu am primit ordine și de aceea a trebuit să merg la Kiev. Am înțeles atunci că serviciile de capelan sau activitatea religioasă nu mai sunt atât de necesare, iar eu eram deja pregătit să înfrunt inamicul alături de alți luptători.”În regiunea Kiev, Said s-a ocupat de evacuarea refugiaților, oameni și animalele lor de companie.„După ce armata rusă a fugit din regiunea Kiev, camarazii de luptă din ASAP Hottabici s-au dus în Donbas ca să-i evacueze pe răniții noștri militari. Mi s-a propus să plec cu ei. Pe 5 aprilie, am intrat cu paramedicii în Lisiceansk. Am fost repartizat în CASEVAC - evacuarea din prima linie, zona cea mai periculoasă, pentru că acolo se împușcă, au loc lupte.”Said a crescut în Donețk. A făcut studiile religioase la Moscova, dar a decis să revină în orașul natal.„Mi s-a propus să rămân la Moscova. Dar în ziua înmânării diplomelor de studii, eu cumpărasem deja bilet pentru trenul de seară, ca să revin în Donețk. Unii studenți ruși, colegi, au fost racolați pe când erau încă studenți, și ei se lăudau cu asta. Chiar la începutul ocupației Crimeii, delegații rusești de muftii erau trimise în Simferopol, ca să-i convingă pe musulmanii locali să nu opună rezistență.” În 2014, Said a fost nevoit să fugă din Donețk.„Nu mai locuiam deja acasă, la adresa de domiciliu. Mă ascundeam la o altă adresă. În septembrie, la domiciliu au venit două mașini cu oameni înarmați din forțele pro-ruse din Donețk. A doua zi, dimineața devreme, am mers la autogara din Donețk. De acolo mai plecau încă autobuze spre Mariupolul eliberat. La postul de control al forțelor autoproclamatei republici Donețk m-au scos afară, m-au dezbrăcat, m-au întrebat dacă îl cunosc pe Ismaghilov Said. În pașaport, eu sunt Ismaghilov Serghei. Le-am spus: ‘poate e o persoană cu același nume’.”După aceste evenimente, Said a plecat în Donbas în calitate de capelan.„M-au contactat capelani ortodocși. Mi-au spus că au mai întâlnit în armată musulmani, dar la ei nu vine niciun imam. M-am decis eu. M-am înțeles cu comandantul unei unități militare, musulman și el, că voi veni eu. Am avut și înmormântări, și nunți, în Avdeevka. Rugăciunea de vineri am fost nevoiți uneori să o facem chiar în adăpost.”Said este convins că războiul trebuie să continue până la victoria finală. Altfel, spune el, războiul se va repeta.„Acest război este deja unul ontologic. Rușii doresc, pur și simplu, să ne nimicească. Trebuie să luptăm până la capăt. Atunci când a început războiul în Donbas, noi pur și simplu nu am reușit să învingem dușmanul. Războiul a trecut într-o fază înghețată, apoi Rusia a adunat armată și tehnică. Și ce-am văzut apoi? În 2022 – o nouă ofensivă”, a spus Said Ismaghilov, fost imam, acum paramedic militar, în interviul pentru serviciul ucrainean al Europei Libere.