Pe cine a ajutat întreruperea SuperLigii? » Trei categorii de echipe: FCSB a renăscut, la 3 formații s-a oprit „robinetul”

Mario Mutu, fiul Alexandrei Dinu și al lui Adrian Mutu, a oferit un interviu în care a vorbit despre relația sa cu o tânără cântăreață de 18 ani, Mara. „Este iubita mea. A fost o postare, dar acum nu mai este doar o postare. Pe instagram i-am dat eu mesaj. Am văzut-o creață mai focoasă. Am zis: «hai să văd și eu ce e de ea». O lună. Două luni. Trei luni. Și în viața anterioară am fost împreună”, a spus Mario Mutu, 20 de ani, pentru Fanatik. ...