Metrorex face angajări. Câți bani și ce sporuri oferă compania, în 2022

18:20

Armin Nicoară și Claudia Puican au avut parte de o nuntă ca-n povești, spre finalul lunii septembrie. Însă, la doar câteva zile de la marele eveniment din viața de cuplu, cei doi au mărturisit că […] The post Armin Nicoară și Claudia Puican au făcut anunțul, la câteva zile de la căsătorie: ”Suntem amândoi încurcați” appeared first on Cancan.