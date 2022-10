Alexandru Pantea, fundaș FCSB, înaintea duelului cu Silkeborg: „Nu resimt presiune”

12:20

Circul Metropolitan din Bucuresti va gazdui, in perioada 5-9 octombrie, cel mai mare eveniment sportiv organizat in Romania in aceasta toamna: FIBA 3x3 U23 World Cup 2022! La startul evenimentului mondial organizat in premiera in tara noastra vor fi prezente cele mai valoroase 40 de echipe de tineret de baschet 3x3 din intreaga lume, printre care se numara si ambele nationale ale Romaniei. ...