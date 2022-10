Iluzia optică de joi | Găseşte pisica ascunsă în imagine în 13 secunde şi eşti un geniu

14:10

Autoritățile din Prahova sunt în alertă! Dinu Laurențiu Ionuț (13 ani) a dispărut de acasă și nu a mai revenit. Poliția și familia adoptivă sunt în căutarea adolescentului. Dinu Laurențiu Ionuț a plecat de acasă […] The post Alertă în județul Prahova. Dinu Laurențiu a dispărut fără urmă appeared first on Cancan.