Un lac foarte vizitat de turiști este în pericol. Nivelul apei s-a diminuat considerabil

23:50

CANCAN.RO știe tot, e peste tot și nu ratează niciun cadru demn de povestit generațiilor viitoare! Recent, publicația noastră i-a întâlnit, din nou, pe doi dintre membrii clanului Sărsăilă. Acum, în prim-plan sunt nora interlopului […] The post Membrii clanului Sărsăilă, tamponați de au ajuns în cârje! S-a supărat miliardarul mexican că tanti are concubin?!? appeared first on Cancan.