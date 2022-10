Taiwanul va considera un „prim atac” orice avion sau dronă chinezească care intră în spațiul său aerian

14:40

Autoarea franceză Annie Ernaux, în vârstă de 82 de ani, este laureata din acest an a premiului Nobel pentru literatură, a anunțat joi, 6 octombrie, Comitetul Nobel, relatează The New York Times. Annie Ernaux a fost recompensată „pentru curajul și acuitatea clinică cu care descoperă rădăcinile, înstrăinările și constrângerile colective ale memoriei personale”, precizează Comitetul […]