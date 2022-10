Electrocasnicul care este pagubă la casa omului! Cât de mult curent consumă aparatele din gospodăria fiecăruia

13:00

Simona Halep nu a avut un an bun. A fost măcinată de accidentări, a trecut printr-un divorț, dar și printr-o intervenție chirurgicală complicată la nas. Jurnaliștii francezi sunt, însă, ferm convinși că sportiva noastră nu […] The post Simona Halep, sub lupa francezilor, după divorțul de Toni Iuruc. “Are tot ce îi trebuie. La 31 de ani…” | GALERIE FOTO appeared first on Cancan.