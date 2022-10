Ce s-a întâmplat cu banii de la concertul caritabil pentru fiul lui Kamara. Artistul a explicat situaţia: „A fost o proastă gestiune”

14:10

Dani Mocanu (30 de ani) se află în arest la domiciliu, după ce a bătut un bărbat, împreună cu fratele său. Manelistul și-a transformat casa într-un studio de înregistrare și a scos miercuri o piesă […] The post VIDEO | Dani Mocanu, în scandal cu „lumea rea”. Ce răspuns le-a dat manelistul celor care l-au criticat aspru appeared first on Cancan.