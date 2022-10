Imagini cu Andreea Bălan din vacanța în Dubai. Cum s-a pozat artista în deșert

10:40

Care sunt cele mai bune motoare Mercedes-Benz? Opinia este divizată între mecanici, specialiști sau șoferi care pot să-și laude sau critice îndelung modelele Mercedes-Benz. Pe baza acestor evaluări, și încercând să fim cât mai obiectivi cu putință, am realizat acest top motoare Mercedes-Benz. Am pus pe listă motoare produse în serie și am încercat să […]