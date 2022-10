Irina Rimes şi-a uimit fanii. Ce spune artista despre copilăria sa: „Activitatea mea preferată la bunici era să îngrop insectele moarte în spatele pivniței”

16:50

Ește știrea momentului. După ce o perioadă de timp a dispărut din baza de la Marea Albă, Belgodor, submarinul lui Vladimir Putin, a fost localizat prin satelit. Potrivit primelor informații, dispariția submarinului a fost imediat […] The post Unde a fost găsit submarinul lui Vladimir Putin. Belgodor transportă cea mai periculoasa armă a Rusiei appeared first on Cancan.