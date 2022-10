Abi Talent și Alex Velea s-au împăcat, după scandalul în care au fost implicați în urmă cu doi ani. Cum au reacționat fanii

12:40

Ioana Tamaș o adevărată bombă-sexy. Indiferent că se află la piscină, în vacanță sau la sala de forță, soția fundașului Petrolului Ploiești atrage privirile tuturor. CANCAN.RO vă prezintă o GALERIE FOTO incendiară cu partenera fotbalistului, […] The post Imagini fierbinți cu soția lui Gabi Tamaș. Ioana, bombă-sexy la piscină! Fanii brunetei au luat-o razna| GALERIE FOTO appeared first on Cancan.