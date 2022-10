Iordănescu și Stoichiță au plecat la tragerea pentru preliminariile EURO 2024: „Nu ar fi rău să cădem cu Ungaria” » Cum arată urnele

20:50

Liviu Ciobotariu (51 de ani), antrenorul de la FC Voluntari, a analizat victoria cu CS Mioveni, 3-1, la care mijlocașul mexican Omar Govea (26) a contribuit din plin. „Mă bucur că am reușit să câștigăm, a fost un meci greu, ne așteptam la asta. Am întâlnit o echipă bună, care se apără bine, dar am făcut un joc foarte bun și am reușit să marcăm 3 goluri. Nu a fost ușor.În momentul în care ești egalat, apare o temere, nu știi ce-ți poate rezerva jocul. ...