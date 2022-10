Codin Maticiuc a devenit tătic pentru a doua oară! Prima imagine cu fetița lui + Ce nume a ales

14:20

Ilinca Vandici ( 36 de ani) a fost surprinsă ca niciodată la o petrecere privată. Prezentatoarea de la „Bravo, ai stil” dansa cu foc pe manele, crezând că nimeni nu o va „prinde”. Spre ghinionul […] The post VIDEO | Ilinca Vandici se „rupe” pe ritmuri orientale la o petrecere privată. Cum a fost surprinsa prezentatoarea de la „Bravo, ai stil!” appeared first on Cancan.