Bianca Comanici, în rochie de mireasă. Fosta câștigătoare de la „Puterea Dragostei”, dezvăluiri uluitoare: „Mi s-a îndeplinit visul”

15:00

O greșeală din partea medicilor a costat scump: viața unui copil. Un băiețel din Marea Britanie a murit la vârsta de 8 ani, după ce doctorii i-au spus că are un „simplu virus”, după o […] The post Greșeala unor medici a costat o viață! Ce s-a întâmplat cu un băiețel de 8 ani căruia i s-a spus că are un „simplu virus”. De ce suferea, de fapt appeared first on Cancan.