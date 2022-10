BANC | Bulă îl abordează pe preot: „Părinte, e păcat să profiți de pe urma greșelii unui om?”

18:10

George Buhnici (41 de ani) a dat de necaz! Vloggerul care, în vară, lua la rost „femeile cu vergeturi și celulită”, a fost „șicanat”, zilele trecute, în trafic, în „cartierul milionarilor”. Iritat de situație, ex-angajatul […] The post George Buhnici a dat de necaz! Blocat în trafic, celebrul vlogger a pus mâna pe telefon și… appeared first on Cancan.