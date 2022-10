Laurențiu Reghecampf, întrebat dacă vine la FCSB să-i ia locul lui Dică » Răspunsul tehnicianului: „Știu că numele meu a fost amintit”

00:00

Mihai Teja (44 de ani), tehnicianul celor de la FC Botoșani, a analizat jocul echipei sale din remiza cu Rapid, 1-1. Antrenorul moldovenilor își felicită jucătorii, însă e dezamăgit că Botoșaniul n-a plecat cu toate punctele din Giulești.„Plecăm cu dezamăgirea că nu am câștigat 3 puncte, am fost atât de aproape, la fel cum s-a întâmplat și cu U Cluj. Echipa a jucat bine. Am ales o tactică mai defensivă. ...