BANC | Într-un restaurant, un cuplu discută: „Iubitule, mă doare mânuța”

23:20

Denisa Tănase, fosta membră a trupei „Bambi”, are parte de un succes neașteptat, după ce a renunțat la cântat și s-a lansat în lumea afacerilor. La doar 34 de ani a reușit să pună pe […] The post Denisa Tănase, milionară în euro, după ce a renunțat la muzică. Cum și-a început afacerea fosta membră a trupei „Bambi” appeared first on Cancan.