Marius Tucă Show începe luni, 10 octombrie, de la ora 20.00, live pe gândul.ro

10:00

Sezonul rece se apropie cu pași repezi, iar românii vor dori să se încălzească. Însă costurile pentru încălzire s-au majorat, traiul devenind mai dificil în ultimul an pentru cetățeni. Iată ce trebuie să facă românii […] The post Ce trebuie să facă românii care au centrală de apartament! Costurile la încălzire se vor reduce cu 31% appeared first on Cancan.