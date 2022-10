Alertă medicală! Mesajul transmis de OMS, după ce 66 de copii au murit din cauza unui sirop de tuse

13:20

Tzancă Uraganu, imagine de colecție alături de fiul său. Cum a fost surprins manelistul alături de băiețelul lui și de fosta soție, Lambada. Tzancă Uraganu, unul dintre cei mai controversați și apreciați maneliști, și-a surprins […] The post Prima imagine cu băiețelul lui Tzancă Uraganu. Cum a fost surprins cântărețul alături de fosta soție, Lambada și de fiul lor appeared first on Cancan.